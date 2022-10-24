Desan Tersanesi EURONAVAL Dünya Deniz Savunma Fuarı’nda Yerini Aldı

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde kurulu üç tesisi ile gemi bakım onarım ve yeni gemi inşa faaliyetlerini yürüten Desan Tersanesi, 18-21 Ekim tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te, sektörün en önemli organizasyonlarından “EURONAVAL Dünya Deniz Savunma Fuarı’na katıldı. Deniz savunma sanayicileri ile askeri ve devlet donanmasının önde gelen karar vericileri ve komutanları, fikir alışverişinde bulunmak, en son yenilikleri keşfetmek ve donanmalarının geleceğini hazırlamak için EURONAVAL'da buluştu. Türkiye’nin ilk acil müdahale ve dalış eğitim botlarını Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandıran Desan Tersanesi, bu projesinin yanı sıra inşası devam etmekte olan 4 adet Akaryakıt Gemisi’ne (AGEM) EURONAVAL Fuarı’nda yer verdi. Bakım onarım faaliyetleri ile askeri yeni gemi inşa projeleri de tüm hızıyla devam eden Desan Tersanesi, fuarda, çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu. Ayrıca Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner de Desan standını ziyaret ederek bilgi aldı.

31 ülkeden 700'den fazla katılımcı ve 30.000'den fazla ziyaretçisi ile dünyanın en büyük deniz savunma sanayii fuarı olan EURONAVAL Fuarı’nda ziyaretçiler; sektördeki yenilikler, yeni projeler ve hizmetler hakkında bilgi alma imkanına sahip oldu. Bu yıl 28.si düzenlenen fuarda yerini alan Desan, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Desan, Deniz Savunma Sanayisinin önde gelen karar vericileriyle bir araya gelerek gerek yeni projeler gerekse devam eden projeler üzerine görüşmeler yaptı. 2 yılda bir yapılan ve pandemi nedeniyle bir önceki online olarak gerçekleştirilen fuar, bu yıl oldukça yüksek ilgi gördü

Fuarın kendileri açısından yoğun ve çok verimli geçtiğini belirten Desan Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“DESAN Tersanesi olarak hem yurt içi hem de yurt dışına yönelik olarak, askeri ve ticari her türlü gemi inşa projesini üstlenebilecek bir yetkinlik seviyesi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları dünya savunma sanayisi ile buluşturmak ve aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel gücünü küresel pazarlara taşımak açısından bu fuarın önemi çok büyük. EURONAVAL fuarının yanı sıra ticari anlamda tüm fuarlarda yer almaya çalışıyoruz. Hem lokal hem de uluslararası partnerlerimizle yaptığımız işlerle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve daha başarılı projelere imza atmayı hedefliyoruz.”