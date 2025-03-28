DESAN Tersanesi, Sea Asia 2025 Fuarındaydı

25-27 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuar boyunca DESAN standı, sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Sea Asia, Asya pazarındaki iş birliklerimizi geliştirmek için önemli bir platform. Burada, tamir ve bakım hizmetlerimizi tanıtarak sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk” dedi.

Sea Asia, denizcilik endüstrisinin en son yeniliklerinin sergilendiği ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği önemli bir platform olarak biliniyor. İlk kez 2007 yılında Seatrade ve Singapore Maritime Foundation (SMF) iş birliğiyle başlatılan Sea Asia, Singapur’un stratejik konumunu vurgulayan ve denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiren en büyük bölgesel etkinlik haline geldi. Son edisyonunda 18.000’den fazla katılımcıyı ağırlayan fuar, bu yıl 10. kez düzenlenerek 20 yıllık geçmişini kutlamış oldu.

Vira Haber