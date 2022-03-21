DEÜ Denizcilik Fakültesi Bahar Kariyer Günleri Devam Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Bahar Kariyer Günleri’nin üçüncü oturumunun konusu “Marina İşletmeciliği Alanındaki İstihdam Olanakları” olarak belirlendi.

Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kaptan Serim Paker üstlendiği oturuma D-Marin Ticari İşler ve Kiralama Müdürü Can Akaltan, Bodrum Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Teos Marina Ön Büro ve Liman Hizmetleri Müdürü Özgür Uğan konuk oldular.

Oturum Başkanı Paker, marina işletmeciliği alanındaki kariyer fırsatlarının geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini belirten açılış konuşmasının ardından katılımcıların kısa özgeçmişlerini okuyarak onları sahneye davet etti.

Oturumun ilk konuşmacısı Can Akaltan, D- Marin şirketini tanıtan bir sunum yaptıktan sonra şirketin çok uluslu yapısıyla, dünyanın birçok yerinde bulunan marinalarıyla öne çıktığını belirtti. Şirket politikalarından ve görüşlerinden bir derleme sunan Akaltan, müşteri deneyimini yeniden tasarlayarak çevre duyarlılığı ve iş sağlığına ve güvenliğine önem vererek marinacılığın geleceğine yön vermek istediklerini söyledi.

Yapılanmasında teknoloji ve inovasyon direktörü ve iş sağlığı güvenliği ve çevre direktörü olan tek grup oldukları bilgisini veren Akaltan, D-Marin’in hizmetleri ve hedeflerine değindikten sonra konuşmasını sonlandırdı.

Oturumda ikinci konuşmacı olan Özgür Uğan, sunumunda Sığacık’ta bulunan Teos Marina’nın fonksiyonlarından ve sağladıkları hizmetlerden bahsetti.

Marinanın koy temizleme gibi sosyal sorumluluk projelerine değinen Uğan, marinalarının yat yarışları, balıkçılık turnuvaları ve otomobil yarışlarına ev sahipli yaptığı bilgisini verdikten sonra, marinanın faaliyetlerini ve hizmetlerini detaylandırdı. Marina içinde insan kaynaklarına sunulan olanaklardan bahseden Uğan, bu sene de her sene olduğu gibi yoğun bir stajyer alımı yapacaklarını dile getirdi.

Oturumun son konuşmacısı Deniz Akaltan, Yalıkavak Marina’nın yapılanmasından bahsederek başladığı konuşmasını, marinanın fiziksel yapıları olan alış-veriş merkezi, oteller ve sanat galerileri gibi ek üniteler ile beraber bir süper yat marinası olduğunu belirterek sürdürdü.

Yalıkavak Koyu’nda yer almanın avantajlarından bahseden Deniz Akaltan, pandemi süresince marina işletmeciliğinde yaşanan zorluklara değindi. Marinanın geçtiğimiz dönemlerde ziyaretçisi olan bazı yatları tanıtan Deniz Akaltan, marinacılık mesleğinin önemine ve ülkemizde bulunan marinalarının dünyada önemli bir yer edindiğine değindikten sonra, marinalarda ve deniz turizminde izlenmesi gereken yol ve politikalardan söz etti.

Oturum, konukların öğrencilerin yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmasının ardından, öğrencilerin konuşmacılara ve oturum başkanına plaket takdimiyle sonlandı.