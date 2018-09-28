DEU'da Dünya Denizcilik Günü kutlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıldönümü’nü ve Dünya Denizcilik Günü’nü Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün bu yıl için belirlediği “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığı” temasıyla düzenlediği etkinlikle kutladı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıldönümü’nü ve Dünya Denizcilik Günü’nü Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün bu yıl için belirlediği “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığı” temasıyla 27 Eylül 2018 saat 13.00’te Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğe İzmir Liman Başkanı, denizcilik sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, törende açılış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Ali DEVECİ gerçekleştirdi. Prof. Dr. DEVECİ konuşmasında öncelikle Preveze Deniz Zaferi’nin 480’nci Yıl dönümü olduğunu, bu günün aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kutlanmakta olduğuna değindi. Prof. Dr. DEVECİ bu zaferin tarihi açıdan öneminden bahsederek, vatan için mücadele eden, canını feda eden tüm şehitlerimizi ve denizci şehitlerimizi rahmetle andığını, gazilerimize de sonsuz minnet duyguları içerisinde olduğunu iletti.

Prof. Dr. DEVECİ konuşmasında, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Dünya Denizcilik Günü Etkinliğine ve denizcilik açısından önemine de değinerek, Türkiye’de bugünü kutlayan ilk kurum olduklarını ve bu kutlamanın 1993 yılında, o zamanki Yüksekokul Müdürü olan Prof. Dr. Ömer Baybars TEK tarafından başlatıldığını, ardından Fakülte’nin kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldem CERİT’in bugünün kutlanmasını hiç aksatmadan gerçekleştirilmesini sağlayarak gelenekselleştirdiğini ve kökleştirdiğinin altını çizdi. Deniz taşımacılığının daha güvenli, emniyetli, etkin, çevre dostu ve sürdürülebilirliğinin sağlanması misyonunu üstlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Dünya Denizcilik Günü için her sene farklı bir temayı işlediğini ve bu seneki temanın “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığı” olduğunu dile getiren Prof. Dr. DEVECİ, bu yılkı mesajda denizcilik alanında Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 50’den fazla uluslararası kural ve düzenlemeler ile bu misyonunu nasıl gerçekleştirmekte olduğunun mesajının verilmekte olduğunu belirtti. Bu nedenle Fakülte olarak bu yılki Dünya Denizcilik Günü toplantısına denizciliğe özellikle deniz hukuku alanında gerek bilimsel yayınları, gerekse yetiştirmiş olduğu bilim insanları ve deneyimleri dolayısıyla çok büyük katkılar yapmış olan Prof. Dr. Hakan KARAN ve Prof. Dr. Ademuni ODEKE’yi davet ettiklerini belirten Prof. Dr. DEVECİ, davetli konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Doruk KARATARAKLI, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack Lim’in “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığı” temalı 2018 Dünya Denizcilik Günü mesajını okudu.

Ardından özgeçmişinin okunması ile konuşmasına başlayan Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan KARAN, sözlerine tüm katılımcıları selamlayarak ve böylesine özel ve anlamlı bir günde konuşma fırsatı bulduğu için duyduğu mutluluğu belirterek başladı. Hukukun insan hayatındaki yerine dair dinleyicilere bilgiler aktaran Prof. Dr. KARAN, deniz hukukunu diğer hukuk dallarından ayrı kılan kendine özgü yönleri bulunduğunu belirtti. Ayrıca denizciliğin küresellik açısından bağlayıcı bir unsur olduğunu dile getiren Prof. Dr. KARAN, denizciliğin bu özelliğinin deniz hukukunun dünyanın her yerinde uluslararası boyutta ve ortak bir lisan üzerinden işlemesini sağladığının altını çizdi. Bu şekilde denizcilik örf ve adetleri ile küreselleşen ticaret kurallarına resmi bir çerçevenin çizilmesine Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün önayak olduğunu belirten Prof. Dr. KARAN, Titanic faciasının bu durumda tetikleyici olduğunu dile getirdi. İlerleyen yıllarda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün sadece emniyet ve güvenlik olarak değil çevre koruma anlamında da konvansiyonlar ile dünya denizciliğine yol gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. KARAN, bu şekilde ortak lisan çerçevesinde oluşan deniz hukuku eğitiminin ve uygulamasının tüm dünyada uyuşmazlıklara yer vermeksizin gerçekleştirilebildiğini belirtti. Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün karar verme mekanizmasında özellikle 1990’lı yılların ardından çok önemli bir rolü bulunduğunu dinleyicilere aktaran Prof. Dr. KARAN, ülkemizin Dünya Denizcilik Örgütü’nün birçok komitesinde temsil edildiğinin de altını çizdi. Ardından öğrencilere hukukçu olmasalar bile birer denizci olarak deniz hukuku kurallarını çok iyi anlamaları ve uygulamaları tavsiyesinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Özel Danışmanı olan Prof. Dr. Ademuni ODEKE sözlerine böylesine bir etkinlikte konuşmacı olarak katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Prof. Dr. ODEKE, kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı çok duygulandığını, İzmir’e ilk defa gelmesine rağmen DEÜ Denizcilik Fakültesi’ne ve çalışmalarına oldukça aşina olduğunu belirtti. DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin dünya denizciliğindeki bilinirliğine dikkat çeken Prof. Dr. ODEKE, Dünya Denizcilik Örgütü’nün Birleşmiş Milletler’in en eski organizasyonlarından biri olduğunun altını çizdi. Bugünün anlam ve öneminin küreselleşmenin ve dünya ticaretinin kahramanları olarak betimlediği denizcilerin fedakarlıklarını hatırlamak ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 70. Yılını kutlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. ODEKE, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün eğitime olan katkılarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bağlı olan Dünya Denizcilik Üniversitesi’nin bu anlamda neredeyse 5 bine yakın mezun verdiğini, bu mezunların arasında geçmiş dönemlerde Türkiye’de Başbakanlık ve Bakanlık gibi devletin üst kademelerinde görev yapmış denizciler olduğunu, böylelikle Türkiye’de denizciliğe verilen önemin son yıllarda giderek artmakta olduğunu belirtti. Tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Prof. Dr. ODEKE, yaşasın denizcilik ve yaşasın denizciler sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Ardından tüm konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve anı fotoğrafının çekilmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin düzenlediği “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığı” temalı Dünya Denizcilik Günü ve Preveze Deniz Zaferi Yıldönümü Kutlama Etkinliği sona erdi.













































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