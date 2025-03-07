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Dev Boru Döşeme Gemisi ‘Castorone' İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Dev Boru Döşeme Gemisi ‘Castorone' İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen ‘Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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O anlar havadan görüntülendi. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen ‘Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor. Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.
Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde. 102 bin 32 groston ağırlığına sahip olan geminin geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

Vira Haber


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