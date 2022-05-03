Dev Gemi Bugün Yanaşıyor!

İzmir, 6 yıllık aranın ardından 24 Nisan’da İzmir Limanı’na uğrayan Oceania Cruises firmasına ait geminin ardından ikinci gemiyi bekliyor. Bu yıl içerisinde 34 kruvaziyer gemisinin ziyaret edeceği İzmir, bugün, yani Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Costa Venezia gemisinin getireceği yolcuları ağırlayacak.

İZMİR HEYETİ, MİAMİ KRUVAZİYER FUARI’NDA

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Özkardeş, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İZFAŞ yetkililerinden oluşan bir heyet, ABD’nin Miami kentinde düzenlenen dünyanın en büyük kruvaziyer fuarında temaslarda bulundu. Seatrade Cruise Global Fuarı’nda kruvaziyer operatörleriyle temaslarda bulunan, İzmir Limanı’na yeni gemilerin de gelmesi için çalışma yürüten heyetin, görüşmelerden olumlu sonuçlar elde ettiği öğrenildi. 25 Nisan’da başlayan ve 28 Nisan’da sona eren fuar sonrası bugün İzmir’e dönecek olan heyetin yeni bağlantılar yaptığı ifade edildi.

İZMİR’E GELECEK GEMİ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İzmir’e daha çok kruvaziyer geminin ziyaret etmesi için çalışmalar yürütüledursun, bugün, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Costa Venezia gemisi limana demir atacak. Yaklaşık 600 yolcusuyla gelmesi beklenen gemi, saat 14.00’te limana yanaşacak, saat 21.00’de ise İzmir'den ayrılacak. Pandemi henüz sona ermediği için firma yetkililerinin gemilere 3-4 bin yolcu almak yerine daha az yolcu kabul ettiğini belirten yetkililer, 7 saat Liman’da kalacak gemiden inecek yolcular için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Kuşadası ve Çeşme’ye sık sık kruvaziyer gemiler yanaşırken, İzmir’i bu yıl içinde ziyaret edecek kruvaziyer gemi sayısının 34 olduğu, büyük fuar sonrası bu sayının artacağı tahmin ediliyor. Bu yıl içerisinde Türkiye’ye 1000 dolayında kruvaziyer geminin 1,5 milyon dolayında yolcu getirmesi bekleniyor.