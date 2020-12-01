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Dev Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Dev Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden Marshall bandıralı NAVIOS VERMILION adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Kocaeli’ndeki Diliskelesi Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 260,05 metre uzunluğunda, 32,3 metre genişliğindeki 50 bin 629 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de refakat etti.

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Vira Haber

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