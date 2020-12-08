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Dev Konteyner Gemisi İstanbul Boğazından Geçti

Dev Konteyner Gemisi İstanbul Boğazından Geçti

Dev konteyner gemisi CMA CGM Missouri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki 'CMA CGM MİSSOURİ' adlı Liberya bayraklı konteyner gemisi saat 09.00 sıralarından Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki dev geminin boğaz geçişine Kurtarma 11 römorkörü de eşlik etti.

Geminin boğaz geçişi sırasından kıyıda balık tutanlar şaşkın bakışlarla izledi.

Geminin boğaz geçişi havadan da görüntülenirken gemi yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Vira Haber

 

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