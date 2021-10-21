Dev şirketlerden 2040 için sıfır emisyon sözü

BBC’nin haberinde yer verdiği detaylara göre her yıl milyonlarca ürün taşıyan nakliye gemilerinin en azından ‘sıfır karbonlu yakıt kullanması’ için imzalar atıldı.

Söylenen rakamlara göre kargo taşımacılığı her yıl bir milyar ton ile çevre kirliliği yaratıyor. Bu ise Almanya’nın bir şehri kadar büyük bir kirlilik.

Öte yandan bu kararları eleştiren kişiler denizcilik şirketlerinin emisyonlarla ilgili Paris Anlaşmasına bağlı kalmadıklarını ve yeterince umursamadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.

İLERLEYEN SÜREÇTE FARKLI ŞİRKETLERİN DE DAHİL OLMASI BEKLENİYOR

Kampanyayı yürüten sivil toplum kuruluşu Aspen Institute, deniz taşımacılığında faaliyet gösteren diğer şirketlerin de dahil olmasını bekliyor.

2040 yılı için sıfır karbonlu nakliye sözü veren şirketler ise şu anlık böyle sıralanıyor: Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, Ikea, Inditex, Michelin, Patagonia, Tchibo ve Unilever.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Deniz taşımacılığının bu kadar önemli olmasının nedeni ise dünya ticaretinin yaklaşık 90’ının deniz yoluyla gerçekleşmesi oluyor ki bu da tüm küresel emisyonların yüzde 3’ünü oluşturduğu anlamına geliyor.

Konu hakkında uzman olanlar ise endüstrinin aynı şekilde devam etmesi halinde 2050 yılına kadar bu oranın yüzde 10’a kadar yükselmesini bekliyor. Emisyonları artırmanın ötesinde hava kirliliği kaynaklı solunum yolu hastalıkları da deniz taşımacılığı tarafıyla tetiklendiği biliniyor.

Vira Haber