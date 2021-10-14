DFDS Akdeniz İş Birimi, Trieste’de gerçekleştirilen “Barcolana Deniz Zirvesi” kapsamında “sürdürülebilirlik” hedeflerini paylaştı

DFDS Akdeniz İş Birimi, 6- 9 Ekim tarihleri arasında Trieste’de gerçekleştirilen “Barcolana Deniz Zirvesi” (The Barcolana Sea Summit) kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerini ve bu yöndeki çalışmalarını paylaştı. Etkinlik, Akdeniz'deki mevcut denizciliğin durumunu ve onu korumaya yönelik yenilikçi, sürdürülebilir ve entegre politikaları ele aldı.

DFDS, şirketin yeşil lojistik ile ilgili hedeflerini ve planlarını sundu. 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmak ve 2030 yılına kadar feribot ve kamyonlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını yüzde 45 azaltmak yönündeki genel hedeflerini açıkladı. Şirket, 2020'de karbon emisyonlarının azaltılması konusundaki hedeflerinin %50'sine ulaştıklarını paylaştı.

Zirvede, 7 Ekim 2021 tarihinde “Sürdürülebilirliğe Giden Yol” (The Route Towards Sustainability) başlıklı panelde konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann şunları söyledi: “DFDS olarak lojistikte daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için alternatif çevre dostu çözümler üretmeye kararlıyız. Elle tutular örnek vermek gerekirse, son dönemde hayata geçirdiğimiz girişimlerimiz şunlardır:

-Bugün Trieste liman terminalimiz sayesinde, Türkiye ve Avrupa arasındaki tüm yük hacimlerinin yaklaşık %50'sini demiryolu ile taşıyoruz.

-Karayolu taşımacılığımızı sürdürülebilir kılmak için Volvo Trucks ile ortak bir proje hayata geçirdik. Proje kapsamında sipariş ettiğimiz 100 adet tamamen elektrikli kamyonlardan bir kısmı hali hazırda Gothenburg’da çalışır durumdadır.

-İlk yeşil gemimizi, en geç 2025’te suya indirme hedefimiz var.

-Yalnızca sürdürülebilir yakıtlar ve ilgili gelecek projeler üzerine çalışan Sürdürülebilir Filo Projeleri’ni kurduk.

-Birçok limanla iş birliği içinde gemilerimiz için kıyı gücü çözümleri geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, Gothenburg’un tamamen kıyı gücü ile faaliyet göstermesini bekliyoruz.

-Belirli rotalarda, çevre dostu Amonyak ve Metanol yakıtları için testler yapıyoruz. (Esbjerg – Immingham)”

Akdeniz için daha iyi bir gelecek

Barcolana Deniz Zirvesi, katılımcı şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarını yönlendiren siyasi, ekonomik ve sosyal nitelikli bir zirve olarak düzenleniyor. Etkinlik bu yıl gerçekleştirilen oturumlar, Akdeniz'in sağlığı ile ilgili konu ele aldı ve Akdeniz'i korumak için harekete geçmenin önemini vurguladı.

Vira Haber