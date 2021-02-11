DFDS Akdeniz İş Birimi'nden Gemi Yangını İle İlgili Açıklama

DFDS Akdeniz İş Birimi, Gallipoli Seaways isimli gemide çıkan yangınla ilgili bir açıklama yayımladı.

DFDS Akdeniz İş Birimi'nin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’un Pendik Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na seyrini gerçekleştiren "Gallipoli Seaways" adlı Ro-Ro gemimizde, 11 Şubat 2021 tarihinde Çanakkale Boğazı çıkışı, Bozcaada açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı geminin ana güvertesindeki araçlardan birinde yangın çıkmış olup, yangına gemi mürettebatı ilk müdahaleyi yapmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Kurtarma ekipleri ve botları bilgilendirilmiş ve şu anda gemiye refakat etmektedirler. Kontrol altına alınan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Ayrıca gemide çevreye yönelik herhangi bir sızıntı bulunmamakta ve yangın nedeni yetkililer tarafından araştırılmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeleri yetkililerle iş birliği çerçevesinde takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Vira Haber