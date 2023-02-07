DFDS'den İskenderun Limanı'na Ücretsiz Sefer
DFDS, Pendik Limanı'ndan İskenderun Limanı'na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların taşımasını ücretsiz yapacağını duyurdu.
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DFDS'den yapılan açıklamaya göre, yolcu taşımacılığı yapılmayacak olup destek olmak isteyenlerin Pendik Limanı'na yönlendirilmesi önem taşıyor.
DFDS tarafından Pendik Limanı'ndan İskenderun Limanı'na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların ücretsiz taşıması yapılacak.
Gönderimler ve destek öncesi planlama için DFDS ile irtibat kurulması gerekiyor.
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Etiketler : dfds, pendik limanı, deprem, yardım
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