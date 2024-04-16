DGM: Türk Bayrağı 'Hedef Bayrak' Listesinden Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda,

"En önemli denetim rejimlerinden olan US COAST GUARD 2023 raporuna göre Türk bayrağı "Hedef Bayrak" listesinden çıktı. Gemilerimiz Amerikan limanlarında daha az denetime tabi tutularak, tercih edilirliği ile navlun gelirleri yükselecek. Katkısı olan denizcilerimize teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber