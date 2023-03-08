Diane Arcas Göçmez’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Hayatının her dönemi bir mücadeledir kadının, hayatının her döneminde fedakardır; evlatken, eş olunca, anne olunca ve iş hayatında hep sorumlulukları, zorunlulukları ağırdır. Üstelik tüm bunları yaparken yapması gerektiği konusunda herhangi bir şüphesi yoktur.

Büyük bir felaket yaşadığımız bu günlerde yaraları sarmaya çalışırken kadının yapıcı, iyileştirici gücüne yine tanık oluyoruz. Bir çadırı ev yaparken, bir bebeğe sahip çıkarken, yoktan varetmeye çalışırken…

Evet zordur kadın olmak, elbette güzeldir de, tüm bunları başarabilen bir canlı etrafını da güzelleştirir.

İşte bu nedenlerle toplumsal hayatta kritik role sahip olan kadının ekonomik hayatta işgücüne katılımının artması da çok önemli…

Ülkelerin sağlıklı ve dengeli büyümeleri için kadın istihdamının artması zorunludur. Ama maalesef tarih boyunca yaşanan zor günler kadın istihdamının azalmasına neden olmuştur.

Pandemide ağır yara alan kadın istihdamı toparlanma eğiliminde… Ülkemizde 2022 yılında yüzde 22,3’e düşen oran yüzde 31,3’e yükseldi. Tabi ki gidilecek daha çok yol var.

Arkas olarak kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine her zaman önem verdik. Erkek egemen olarak bilinen denizcilik ve lojistik sektöründe kadınlarımızın başarılarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Arkas Holding’in istikrarlı büyümesinde de kadın çalışanlarımızın katkısı büyük. 2022 sonu itibarıyla Arkas Holding yönetim merkezinde beyaz yakalı çalışanlarımızın içinde kadın çalışan oranımız yüzde 40’a, Kadın Yönetici oranımız yüzde 36’ya ulaştı.

Lojistik sektörü şirketlerimizde ise üniversitelerin lojistik, uluslararası ticaret, işletme ve lojistik bölümlerinden mezun olan gençleri genç yetenek programına alıyoruz. Programımıza bugüne kadar dahil olan gençlerin yüzde 53’ü kadın oldu.

Dünyayı olumlu etkileyecek, güzelleştirecek, en önemli konulardan biri; kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yere gelebilmesi...

Kadına şiddetin yaşanmadığı, yaratıcılığını ve başarılarını daha fazla konuştuğumuz günlerin yaşanması dileğiyle;

Sevginin iyileştirici gücü ile birlik olarak her şeyin üstesinden geleceğimize inancım sonsuz… Bu önemli günde tüm dezavantajlara rağmen üreten çalışan, fırsat bulan tüm kadın emekçilerin gününü kutluyorum.

Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.



Diane Arcas Göçmez

Arkas Holding Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı

