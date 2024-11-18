Didim'de Balıkçı Tekneleri Denetlendi



Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denizde ve karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bakanlık denetim ve kontrol faaliyetleri ve 1380 sayılı su ürünleri kanunun kapsamında perakende satış yeri, deniz, karaya çıkış noktasında, trol ve gırgır gemilerine yönelik su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Balıkçılara 6/1 numaralı ticari amaçlı ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber