Didim'de Gerçeğini Aratmayan Cankurtaran Tatbikatı Gerçekleştirildi

Didim’in önemli turizm noktalarından biri olan 3. Koy’da gerçekleştirilen cankurtaran tatbikatı, gerçeğini aratmayan senaryolarla nefesleri kesti.

Tatbikatta boğulma vakalarına müdahale, ilk yardım uygulamaları ve denizden kurtarma teknikleri senaryo bazlı olarak hızlı ve etkili bir şekilde sergilendi. Tatbikata katılan ekiplerin koordinasyonu ve müdahale hızları, izleyen vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Tatbikatı yerinde izleyerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cankurtaran ekiplerimizin eğitimini ve koordinasyonunu çok önemsiyoruz. Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızın güvenliği için sahillerde denetim ve eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Riskleri en aza indirmek amacıyla ekiplerimizin her zaman hazır ve eğitimli olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Didim Belediyesi, yaz boyunca plajlarda güvenliği sağlamak, vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmelerini temin etmek ve riskleri en aza indirmek amacıyla cankurtaran ekiplerinin hazır halde görev yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Vira Haber