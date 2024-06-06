Didim'de Hayalet Ağ Operasyonu: "Sahipsiz Gergi Ağları İmha Edildi"

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrollerine aralıksız devam ediliyor. Su ürünleri kontrol görevlilerince saha denetimleri de hız kesmezken, ekipler yapılan denetimle iç sularda hayalet ağ kontrollerini gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından nehirlerdeki sahibi belirsiz gergi ağları ve pinterler sökülerek imha edildi. Uzun uğraşların ardından canlı olarak yakalanan balıklar da nehre geri salındı.



Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç sularda yapılan denetimlerde tespit edilen gergi ağı ve pinterler sökülerek zapt edilmiş, canlı olan su ürünleri suya iade edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber