Dinamitle Balık Avlayan 2 Kişiye Para Cezası

Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi. Güzelcehisar sahilindeki teknede yapılan aramada, denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi.

Vira Haber