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Dinamitle Balık Avlayan 2 Kişiye Para Cezası

Dinamitle Balık Avlayan 2 Kişiye Para Cezası

Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi.

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Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi. Güzelcehisar sahilindeki teknede yapılan aramada, denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi.

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Vira Haber

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