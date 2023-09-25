Dinamitle Balık Avlayan 2 Kişiye Para Cezası
Bartın'da dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi.
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Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası kesildi. Güzelcehisar sahilindeki teknede yapılan aramada, denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Dinamit, Para Cezası, Bartın
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