Diyarbakırlı Kaptan Girit Adası Açıklarında 37 Göçmeni Kurtardı

2 Haziran’da Navin Hawk isimli Marshall Bayraklı 8 bin tonluk geminin Diyarbakırlı kaptanı Seyfettin Özel, Girit Adası’nın güneyinde denizde motorları bozulan ve günlerdir sürüklenen göçmenleri fark etti. Kaptan Özel, harekete geçerek göçmenleri gemisine aldı ve hayatlarını kurtardı.

Özel, 60 mil Girit Adası’nın güneyinde motoru bozulmuş ve denizde günlerdir sürüklenmekte olan bir bot bulduklarını, içerisinde Bangladeş, Pakistan, Lübnan, Mısır, Libya ve Somali gibi ülkelerden 37 göçmen olduğunu, Allah’ın yardımıyla göçmenleri gemiye alarak hayatlarını kurtardıklarını söyledi.

Göçmenlerin durumu oldukça kritik olduğunu belirten Özel, “Göçmenlerden ikisi denize düşüp kaybolmuş, üçü yaralıydı ve bir kişi tamamen baygındı. Suları bitmiş ve hepsi yavaş yavaş bayılmaya başlamıştı. Göçmenleri geminin salonuna alarak su ve yiyecek verdik, yaralarını pansuman yaptık. Baygın olan göçmenleri revire yatırdık ve su vererek iki üç saat içerisinde kendilerine gelmelerini sağladık” dedi.

Kaptan Özel, “Yunanistan Olimpia Radyo ve Yunanistan Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçerek, göçmenlerin durumunu bildirdik. Göçmenler, Girit Adası’nın güneyindeki bir limanda Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi” ifadelerinde bulundu.

Vira Haber