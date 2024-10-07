DÖDER Türkiye Turnesi’ne Çıkıyor

Denizci Öğrenciler Derneği, bünyesinde bulunan 19 üniversiteyi 7-24 Ekim tarihleri arasında ziyaret edecek. 16 şehirden oluşacak bu kapsamlı turnede 26.Dönem DÖDER yönetimi denizci öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin dernekle tanışması amacıyla seminerler düzenleyecek ve ülkenin dört bir yanındaki denizci öğrenciler ile birebirde görüşme fırsatı bulacak.

Sırasıyla Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis, Hatay, Mersin, Antalya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova illerindeki üniversiteleri ziyaret edecek ve öğrencilerin sorunlarını dinleyip Denizci Öğrenciler Derneği'nin sektördeki yerinden ve öğrenciye katkılarından bahsedeceklerdir.

Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu’nun öğrencilerle buluşacağı turnenin tarihleri aşağıdaki gibidir;

07.10.2024 Bülent Ecevit Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi 08.10.2024 Samsun Üniversitesi

09.10.2024 Ordu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi

11.10.2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi 14.10.2024 Bitlis Eren Üniversitesi

16.10.2024 İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi 17.10.2024 Akdeniz üniversitesi

18.10.2024 Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 21.10.2024 Katip Çelebi Üniversitesi

22.10.2024 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

23.10.2024 Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi 24.10.2024 Yalova Üniversitesi