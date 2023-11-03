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Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vira Haber

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