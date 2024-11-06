Doğu Akdeniz’de Balık Popülasyonu Azalıyor

Birçok alanda olduğu gibi balıkçılıkta da önemli bir gelir kapısı olan Mersin’de sezonun açılmasının üzerinden 50 gün geçti. Sezon açılmasıyla ilk haftalarda bereketli geçen avların ardından balıkçılar son zamanlarda zor günler geçirmeye başladı. Ava çıkan balıkçılar denizde azalan balık popülasyonu nedeniyle masraflarını çıkaramayacak duruma geldiklerini belirtti. Akdeniz'in nadasa bırakılması ve teknelerinin 10 yıl önce olduğu gibi tekrar geri alım yapılarak avın azaltılmasını isteyen balıkçılar, iklim şartlarının da bu duruma etkili olduğunu kaydetti.

"Şimdi birkaç çeşit balık görmeye başladık"

40 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirten Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, sezon başında yaklaşık bir ay kadar balıkçılığın olduğunu söyledi. Akdeniz'in balıkçılık için gidişatının iyi olmadığına dikkat çeken Sakın, "Her sene bir sene önceden kötü geliyor. Akdeniz'in artık çölleştiğini görüyoruz. Eskiden bir trol ağını kaldırdığımız zaman 8-10 çeşit balık olurdu. Şimdi bir kaç çeşit balık görmeye başladık. Karides olmasa Doğu Akdeniz'de trol avcılığı tamamen bitik. Diğer balıklar bu bölgeyi terk ettiler. Küresel ısınmanın çok büyük zararları var. Gerçekten Akdeniz'i biran önce masaya yatırmamız gerekiyor" dedi.

"Akdeniz'e hep birlikte sahip çıkalım"

Akdeniz' hep birlikte sahip çıkılmasının gerektiğinin altını çizen Sakın, "Bizler geldik geçtik. Geriden gelen gençlerimize çocuklarımıza istihdam oluşturacak hale denizi getirmemiz lazım. Denizde balığın çoğalması için Akdeniz'i nadasa bırakmamız lazım, yada bir kaç sene avcılığıma kapatacağız, filoyu mu azaltacağız. Devlet geçmiş zamanda tekne alımı yaptı filoyu azalttık. Yeniden bir alım yaparsa bir çok balıkçı teknesini vermek istiyor. Sürdürebilir balıkçılık için balıkçı kardeşlerimiz de elini taşın altına koymak istiyor. Gün günden kötü geliyor, masrafları çıkmıyor. El ele verip devletimizle beraber ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"15-20 gün balıkçılık oldu"

1984 yılında balıkçılığa başladığını aktaran balıkçılardan Musa Balkış, "Sezon açılmasıyla 15-20 gün gibi bir süre balıkçılık oldu. Ondan sonra geri geri gitmeye başladı. Hem çalışıyoruz hem de içeri gidiyoruz, yeri geliyor mazot parasını çıkaramadığımız günler oldu. Böyle giderse durumlar sürdürebilir balıkçılık ve balıkçı açısından iç açıcı değil. Şu an teknemizi satsak satamıyoruz, bağlasak bağlayamıyoruz. Çalışsak içeri gidiyoruz. Tekne alımları olsa çoğu arkadaşımızla tekneleri verip başka işlere yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber