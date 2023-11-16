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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Bazı İller İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Bazı İller İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur şeklinde, 2 bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Vira Haber

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