Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Bazı İller İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur şeklinde, 2 bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Vira Haber