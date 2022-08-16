Doğusel: “17 Ağustos’u Unutmadık, Unutmayacağız”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, 17 Ağustos Büyük Depremi’nin acılarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını bildirdi. Doğusel, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

DERİN İZLER BIRAKTI

“Bu kent her 17 Ağustos’ta acılarla yüzleşir. Bu kentin acıları hep tazedir.

Asrın felaketini bundan tam 23 yıl önce yaşadık. 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gecede saat 3.02’de Kocaeli için zaman durdu. 45 saniye süren ve merkez üssü Gölcük olan deprem bizlerde derin bir hasar bıraktı.

Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayboldu.

Depremden en çok etkilenen il olan Kocaeli’de 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi. 9 bin 811 kişi de yaralandı.

Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Yitirdiğimiz binlerce canın acısının hep taze kılacak olan 17 Ağustos, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuzu da hatırlatan bir tarih oldu.

Bu acıların bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Gelecek nesillerin deprem bilincini kazanması, yapı stokunun dayanıklı olması, toplanma alanlarının inşa edilmesi, hepimizin ödevidir.

Böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.”