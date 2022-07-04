Doğusel: “Denizcilik Teminatımızdır”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, denizciliğin ülkemizin teminatı olduğunu belirterek, Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkat çekti.

KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Türk denizciliği için bir dönüm noktası oldu. Türkiye’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu önemli gün çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlenirken, ilk olarak Kocaeli Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi öncülüğünde, Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Üyeleri; Attila Bayramoğlu, Rasim Alponat, denizciler ve protokol, törene katılım sağladı.

KABOTAJI ANLAMALIYIZ

Doğusel, yaptığı konuşmada Kabotaj Kanunu’nun önemine değinirken, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan bu kanunla birlikte deniz ticareti hakkının Türk müteşebbislere geçtiğini ifade etti. Bu kanunun Kocaeli gibi deniz kentlerinin kaderini değiştirdiğini kaydeden Doğusel, “35 limanı ve tüm ekonomik verileri ile kabotaja hizmet eden en önemli illerden bir tanesiyiz. Kabotajı çok iyi anlamalıyız. Hedeflediğimiz ekonomik seviyeye ulaşmamız için öncelikle kabotajı anlamalıyız. Bizler denizi anlamalı, denizi yaşatmalıyız. Dünyada aldığımız yüzde 2’lik payı ne zaman arttırırsak kabotajı ruhu ile anlayan bir millet olacağız. Ruhu ile yaşatılan bayramlar olması dileğiyle” dedi.

DENİZCİLİĞİN BAŞKENTİ

Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi ise yaptığı konuşmada, “Bu kanunla yabancıların denizlerden elde ettiği sayısız çıkarlara son verilmiş, seyrü sefer hakkı asıl sahibine, yani Türk Bayraklı denizlere geçerek Türk denizlerindeki yabancı hükümdarlığına son verilmiştir. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 95’inin deniz yolu ile gerçekleştirildiği, aynı zamanda demiryolu taşımacılığından üç buçuk kat daha ucuz, kara taşımacılığından ise 7 kat daha ucuz olduğu düşünülürse, denizciler olarak ne kadar mutlu olduğumuz ortaya çıkacaktır. Denizciliğin başkenti, Marmara’nın göz bebeği, demir ağları, deniz yolları ve otoyolları ile dünyaya açılan kapımız Kocaeli’ye bakarsak, 2021 yılında 9554 gemi gelmiş, Türkiye’de en fazla gelen gemi sayısına ulaşmıştır” dedi.

DENİZ ŞEHİTLERİ ANILDI

İzmit Kültür Tepesindeki resmi törenin ardından, 1 Mart Vapur İskelesinden hareketle kalkan römorkörle, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin’in de iştirakleriyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve deniz şehitlerini anma adına denize çelenk bırakma töreni düzenlendi.