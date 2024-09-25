Doğusel: “Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ni önemsiyoruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK DTO’nun düzenleyeceği, ‘Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin önemine vurgu yaparak, “Türk denizcilik sektörü de sıfır emisyonlu gemilerin gelişimi ve denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için ciddi çaba göstermektedir. Yeşil Dönüşüm Zirvesini bu nedenle önemsiyoruz’ dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı 24. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Meclise; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Fatih Yalçınkaya, Karayolları Genel Müdürlüğü Kocaeli Makine İkmal Müdürü Ömer Baylar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Hereke Özel Hergüner Denizcilik Koordinatörü Kaptan Adem Kayıkçı, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Genç, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları iştirak ettiler.

“KANDIRA SAHİLLERİMİZ YILDIZ GİBİ PARLADI”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Deniz turizminde Kocaeli markasının güçlendiği, Kocaeli’deki sahillerin Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırladığı bir yaz ayını geride bırakıyoruz. Özellikle Kandıra sahillerimizin bir yıldız gibi parladığı ve adeta Ege sahilleri ile yarıştığı bir dönemin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki yıllar için deniz turizminde daha stratejik adımların atılması gerektiği, konaklamadan ulaşıma kadar turistlerin beklenti ve taleplerinin bir bir hayata geçmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bu yönde atılan her adımı destekleyeceğiz” dedi.

DOĞUSEL: “İZMİT KÖRFEZİ’NDE BALIK POPÜLASYONU ARTIYOR”

İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmalarının kısa sürede sonuç vermeye başladığını da belirten Başkan Doğusel, “Diğer taraftan Kocaeli’de sahillerin temizlenmesi, balık popülasyonunun artması gibi önemli adımlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir motor görevi üstlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Bir yandan denize salınan balıklar diğer taraftan dip çamuru temizliği ile İzmit Körfezi’nde yapılan çalışma, geleceğe dönük beklentilerimizi de yükseltiyor. Müsilaj tehlikesinin hala geçmediğini düşünürsek, İzmit Körfezi’ne gözbebeğimiz gibi bakmamız gerektiği inancındayız” değerlendirmesinde bulundu.

21 EYLÜL’DE DENİZ TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünya Temizlik Günü’nün önemine de vurgu yapan Vedat Doğusel, “Bildiğiniz gibi 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nü de başta deniz temizliğine dikkat çekerek dolu dolu kutladık. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde olmak üzere katıldığımız birçok etkinlikte deniz temizliğine dönük farkındalık yaratmak için çabaladık. Marmara Denizi’nin temizliğine dönük çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ’Nİ ÖNEMSİYORUZ”

Doğusel, yeşil mutabakat ile ilgili açıklamalarını sürdürerek, “Önümüzdeki hafta odamız tarafından Piri Reis Üniversite’nde, ‘Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ yapılacak. Dünya genelinde, taşımadan, sanayiye ve birçok faaliyet alanlarında fosil yakıtlardan temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişler hız kazanmakta. ‘AB Yeşil Mutabakatı’ çerçevesinde çevre dostu alternatif yakıt kullanımına yönelik bu çalışmalardan, Türk denizcilik sektörü de sıfır emisyonlu gemilerin gelişimi ve denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için ciddi çaba göstermektedir. Yeşil Dönüşüm Zirvesini bu nedenle önemsiyoruz’ dedi.

“İLK 8 AY İÇERİSİNDE EN ÇOK İHRACAT YİNE DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında ihracatımız 26 milyar 612 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 51 milyar 776 milyon dolara ulaştı. İlk sekiz ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 12 milyar 354 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 5 milyar 939 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 15 milyar 270 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 20 milyar 882 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk sekiz ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise, 312 milyar 353 milyon lira. 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracatta -%11,3 ithalatta ise -%6,6’lık düşüşler yaşandı” dedi.

“KOCAELİ’YE 6 BİN 093 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk sekiz ayında Kocaeli’ye 1.823 adet Türk bayraklı gemi, 4.270 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 6.093 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 14,9’u Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 20 milyon 981 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 35 milyon 489 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 56 milyon 470 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.9’luk pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde ilimiz toplam 1.551.033 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

YALÇINKAYA: “GÜMRÜKLERDE TOPLANAN VERGİLERİN YÜZDE 30’U KOCAELİ’DEN

Daha sonrasında kentimize yeni atanan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Fatih Yalçınkaya kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Kocaeli’nin ciddi ölçülerde vergi tahsil ettiğini söyleyen Yalçınkaya, “Sizlere ve sektör temsilcilerimize bu mecliste hitap etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir gurur. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Bölgemiz; hizmet verdiğimiz 36 tane liman, 110 milyar dolarlık işlem hacmiyle İstanbul’dan sonra işlem hacmi bakımından Türkiye’de ikinci sırada. Ama, vergi gelirini tahsil etme anlamında daha öncelikliyiz. Çünkü; tüm gümrüklerde toplanan vergilerin yüzde 30’u sadece Kocaeli’de toplanıyor. Bu çok ciddi rakam. Burada sanayici var, burada basiretli tacir var. Bunlar ülkeye büyük katma değer sağlıyorlar. Bizden önce görev yapanların da katkısı çok büyük. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz sayın Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımıza bizleri burada ağırladıkları için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Eylül ayı 24. Olağan Meclis Toplantısı, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Devran’ın bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber