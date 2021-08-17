Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, köprülerin yıkılması sonucu karayolu ile bağlantısı kopan ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi ile iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
A+A-
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçların Kastamonu'nun Abana ilçesinden Türkeli Limanına sevkiyatını gerçekleştirdi.
Kastamonu'nun Abana sahilinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi. Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için gelen Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ye indirildi.
Yarın da 11 iş makinesinin askeri gemi ile sevkiyatı gerçekleşecek.
Vira Haber
Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : sinop, türkeli, türk donanması
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.