Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu

ABD'ye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, Karayipler'deki cennet adalar Bahamalar'ı yıkıp geçiyor. Bahamalar'ı bugüne kadar vuran en güçlü kasırga olan Dorian, ilk can kayıplarına yol açtı.

Yerel medya, sekiz yaşındaki bir erkek çocuğunun boğularak öldüğünü ve kız kardeşinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yok olmuş evler ve sokakları görünmez kılan seller göze çarpıyor. Limanlarda ters dönmüş tekneler, uçmuş çatılar ve hasar görmüş diğer binalar da yine paylaşılan görseller arasında. Kasırganın sürüklediği dalgaların yüksekliği yedi metreyi buluyor ve dev dalgalar Bahamalar kıyılarını vuruyor.

Ancak tüyler ürperten asıl kayıt, kasırganın Bahamalar'a yaklaştığı anda çekildi.

Kategori 5'e yükselen Dorian Kasırgası'nın hızı halihazırda 285 kilometreden 275 kilometreye düşse de etkisinden bir şey kaybetmiş değil.

Yerel saatle gece yarısı 03.10'da bölgeden son gelişmeleri bildiren Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Bahamalar sakinlerine evlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar yapıldığını aktarıyor.

Bahamalarda yaşayanların bir kısmı, daha önce belirlenen bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer bölgede bazı havaalanlarını kapattı, uluslararası uçuşların yapıldığı bazı havalimanları ise Pazar günü açık kaldı.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın 'çok tehlikeli' olduğu yönünde uyarılar yapıyor. Merkez tarafından son paylaşılan uydu haritasında, kasırganın gözü çok net şekilde görülüyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) ait uçaklar ise, gökyüzünde Dorian'ı gözlüyor.

Geçen hafta ilk kez üç kadın mürettebatla kasırganın üzerinde uçan NOAA, yeni görüntüler paylaştı. NOAA'ya ait bir uçak, tam olarak kasırganın gözü üzerinden geçti. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çektiği fotoğraflar ise, hayli ürkütücü.

Dorian Kasırgası'nın Florida sahillerine olan uzaklığı an itibariyle 220 kilometre.

Yerel saatle Pazartesi gecesi kasırganın Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Floridalar can havliyle son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor, evler ve işyerleri plakalarla kaplanıyor. Kum torbaları ise son saatlerde en çok rağbet gören ürünler, birçok aile evlerini korumak için kum torbası taşıyor.

Florida'daki Amelia Adası'nda yaşayan Tricia Cheshire, kasırga gelmeden önce güzel havayı güneşlenerek değerlendirenlerden.

Kasırgayı 'canavar' olarak tanımlayan ve gelişmeleri yakından takip eden ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ziyaretini iptal etmişti.

Kasırgayla yüzleşecek ABD kıyı hattının uzunluğunun 800 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Acil durum ilan edilen Florida, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde tahliye emirleri verilmeye başlandı.

Evlerini terk etmek zorunda kalacakların sayısı şimdilik 830 bin. Bazı aileler son bir yıl içinde dördüncü kez evlerini tahliye etmiş olacak.

Kategori 5 kasırgaları ne kadar etkili oluyor?

Hızları saatte en az 250 km olan kasırgalar Kategori 5 seviyesine yükselmiş oluyor. Nadir görülen bu şiddetteki kasırgalar ölümcül olabiliyor.

Michael Kasırgası geçen yıl Florida'da 59 kişinin ölümüne neden oldu ve 25 milyar dolarlık hasar yarattı. Michael, ABD kıyılarını 26 yıl içinde vuran ve Kategori 5 seviyesinde olan tek kasırgaydı.

Maria Kasırgası 2017 yılında Dominika Adası'nı vurdu. 31 kişinin ölümüne neden olan kasırga şiddetini Kategori 4'e düşürüp Puerto Rico'da da büyük hasar yarattı. Bir araştırma Maria Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu.

Irma Kasırgası 2017'de Karayip Adaları'nın kuzeyini ve Florida'yı etkisi altına aldı. Kasırga 47 kişinin ölümüne neden oldu.

Matthew Kasırgası 2016 yılında Kategori 5 seviyesindeki kasırgalardandı. Haiti, Küba ve Bahamalar'da etkili oldu. Son 10 yılda görülen en şiddetli kasırgalardan biriydi ve bölgede toplam 585 kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin 500'den fazlası Haiti'deydi.

Vira Haber