Dp World ve Evyap Grubu Ortaklığını Duyurdu

Konu ile ilgili yayınlanan bildiride detaylara yer verildi;

'DP World (BAE) ve Evyap Grubu (Türkiye), DP World Yarımca Limanı ve Evyap Limanı (Evyapport) arasında stratejik bir sermaye ortaklığı kurulması konusunda anlaştı. Bu ortaklık, konteyner limanı tesislerini geliştirmeye ve Marmara geçit pazarında verimliliği artırmaya odaklanarak, ticaret altyapısını geliştirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyor.

DP World'ün küresel uzmanlığı ile Evyap Grubu'nun yerel ticari itibarını bir araya getiren ortaklık, tedarik zinciri çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu iş birliği, verimliliği artırmayı, geri dönüş sürelerini azaltmayı, güvenliği sağlamayı ve hizmet yelpazesini genişleterek, Türk ticaretine fayda sağlamayı planlıyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından DP World, Evyap Limanı'nın yüzde 58'ine, Evyap Grubu ise, DP World Yarımca'nın yüzde 42'sine sahip olacak. Yeni işletme, DP World Evyap olarak adlandırılacak. İşlem, düzenleyici onaylara tabi olmaya devam etmektedir.'

Vira Haber