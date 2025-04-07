Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş; "İnci Kefalini Zorlu Bir Üreme Dönemi Bekliyor"

Dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi için tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağına sayılı günler kaldı. 15 Nisan'da başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek av yasağı, inci kefalinin üreme döngüsünün korunması amacıyla uygulanıyor. Van Gölü çevresindeki ilçelerde binlerce kişinin geçim kaynağı olan inci kefali, üreme döneminde göldeki tuzlu sulardan çıkarak tatlı sularda ürüyor. Bu doğal döngünün sürdürülebilmesi için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getiriliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte balıkçılar teknelerini kıyıya çekerken, ağlarını ve diğer ekipmanlarını bakıma alıyor. 15 Temmuz'da yasak sona erdiğinde, balıkçılar tekrar ava başlamak için hazırlık yapacak.

"İnci kefalini zorlu bir üreme dönemi bekliyor"



Vira Haber