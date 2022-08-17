DTO Aliağa Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantının gündeminde Odanın 40. Kuruluş yıl dönümü, tahıl ve yiyecek ürünlerinin Ukrayna limanlarından çıkışının yeniden başlaması, Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Haziran ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Temmuz ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

ODAMIZIN 40. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 40. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek: “Denizci büyüklerimizin büyük çaba ve özveriyle kurdukları ve bugün çok büyük bir kurum haline gelen Deniz Ticaret Odamızın kuruluşunun 40.yılını kutlayacağız. Bu vesile ile bu kurumda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BAŞARISI “TAHIL KORİDORU”

Dünyada gıda krizine yol açan Ukrayna’dan tahıl ve yiyecek sevkiyatının engellenmesi sorununun Türkiye tarafından çözüme kavuşturulmasının sektör açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Şimşek şöyle devam etti. “Ülkemizin çok etkin ve aktif olarak arabuluculuk görevi yaptığı tüm dünyaya sevkiyatı engellenen tahıl ve yiyecek ürünlerinin Ukrayna limanlarından çıkışı yeniden başladı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma ile dünyada gıda krizine yol açan büyük bir problem ülkemiz sayesinde çözüme kavuşmuştur. Sektörümüz açısından da büyük önem taşıyan bu konuda devletimize sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sevkiyatların da problemsiz bir şekilde devam etmesini diliyoruz.”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek şunları söyledi: “2022 yılının ilk 7 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artış göstererek 857 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 66 milyon groston, Netton olarak ise 47,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 319 milyon netton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ilk 7 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 3 bin 482 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2022’in ilk 7 ayının, geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 7,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir.”

Konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü kutlayarak sonlandıran Başkan Adem Şimşek: “30 Ağustos, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in Başkumandanlığında milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı, Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.