DTO Aliağa kuruluş yılını kutladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını Aliağa Ticaret Odası’nda gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı. Toplantı Eylül ayı toplantı zabıtları onaylanmasıyla devam etti. Ağustos ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Eylül ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı’nda Bosphours Gözetim Danışmanlık Şirketi yetkilisi Fatih Eser sektörle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Fatih Eser’in konuşmasının ardından Sahil Güvenlik TCSG 61 ikinci Komutanı Üsteğmen Gökhan Fidan deniz patlıcanı avcılığı ile ilgili olarak üye ve katılımcılara genel bir bilgilendirmede bulundu.

“PREVEZE DENİZ ZAFERİ KUTLU OLSUN”

İMEAK DTO Aliağa şubesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının son gündeminde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Preveze Deniz Zaferi’nin 481.yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 2019 – 2023, 11. Kalkınma planında gümrük hizmetlerinin uluslararası standartlara ulaştırma hedeflerinden biri olan limanlara girişte tek kart uygulama konusunun merkezin yani İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın kurmuş olduğu komisyon tarafından takip edildiğini ve şube olarak da bu konuyu yakinen takip ettiklerini belirtti. Şimşek yakında zaman da bu uygulamanın hayata geçeceğine cani gönülden inanıyorum dedi.

“OTOYOL LİMANLARIMIZDAKİ SORUNLARI DA ÇÖZECEK”

Ayrıca Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolu hakkında da bilgilendirmede bulunan Şimşek, otoyolun tamamlanma süresi 29 Ekim olarak belirtti. Menemen otoban girişi bu sürece yetiştirilmeye çalışıldığının altını çizen Şimşek “ Aliağa için önemli olan kamyon ve tankerlerin geçiş zorunluluğu olup olmayacağı. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu bizim için neden önemli. Malum yakın zaman da Manisa’da kurulacak olan Alman devi Volkswagen’in fabrikasının bölgemize özellikle Nemport’un ithalat ve ihracat konusunda çok ama çok ivme kazandıracağı açık. Bu konudaki alt yapı sorununu da çözmesi bakımından oldukça önemli. En kısa zamanda liman bölgelerimize de hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Şimşek daha sonra Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat/ ithalat rakamları ve faaliyetler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, HKK Kartalburnu Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Faruk Altun, Sahil Güvenlik TCSG 61 komutanı Özgür Acar, Sahil Güvenlik TCSG 61 ikinci komutanı Üsteğmen Gökhan Fidan, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ve çok sayıda üye katıldı.

Toplantı sonrası İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak 1. Yılını kutlayan oda yönetimi katılımcılarla birlikte 1. Yıl dönümü pastasını birlikte kestiler.

Vira Haber