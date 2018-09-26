DTO Aliağa şubesi ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir Va­li­li­ği, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Çevre İl Mü­dür­lü­ğü, Si­ya­si Parti İl Baş­kan­la­rı, Aliağa Belediye Başkanlığı, Güm­rük Baş Mü­dür­lü­ğü ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­na zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­ti­mi, önü­müz­de­ki gün­ler­de de zi­ya­ret­le­ri­ne devam edecek. Zi­ya­ret­ler­de, viz­yon ve mis­yo­nu­na de­ği­nen IMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek, “Zi­ya­ret­le­ri­mi­zin asıl amacı, ku­ru­lu­şu­mu­zu bil­dir­mek bu­nun­la bir­lik­te üye­le­ri­mi­ze ve de va­tan­daş­la­ra neler ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi, de­ni­zi nasıl daha çok sev­di­re­bi­le­ce­ği­mi­zi an­lat­mak. 1 Ekim Pazartesi günü Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ka­tı­lı­mın yoğun ol­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz ilk Mec­lis top­lan­tı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz” dedi. Eski Foça, Ber­ga­ma, Di­ki­li, Ay­va­lık ve Me­ne­men dahil olmak üzere top­lam­da 152 üyelerinin olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Odamıza kayıt olmaya gelen yeni üyelerimiz var. Buda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan mec­lis top­lan­tı­sıy­la birlikte taş­la­rın daha da ye­ri­ne otu­ra­ca­ğı­nı söy­le­yen Şim­şek, ”İler­le­yen gün­ler­de be­lir­li pe­ri­yot­lar­da ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dı­ğı­mız sek­tö­rel top­lan­tı­lar ile üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı din­le­ye­rek, çö­züm­ler üre­te­ce­ğiz ve üst düzey bü­rok­rat­la­ra so­run­la­rı ile­te­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“ALİAĞA ŞUBESİ’NİN FAR­KIN­DA­LI­ĞI­NI YA­RA­TA­CA­ĞIZ”

Ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri pro­je­ler­le Deniz Ti­ca­ret Odası’nın Aliağa’da bir far­kın­da­lı­ğı­nın olması için ge­rek­en her şeyi yapacaklarının al­tı­nı çizerek, Ali­ağa­lı de­niz­ci­ler ve iş adam­la­rı ola­rak güzel bir at­mos­fer ya­ka­lan­dı­ğı­nı öne süren Baş­kan Şim­şek, “Bu­gü­ne kadar almış ol­du­ğu­muz tak­dir­le­re layık ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Mec­lis top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı, Ali­ağa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Ali­ağa Ti­ca­ret Odası ile güzel bir da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de iyi işler ya­pa­ca­ğı­mı­za emi­nim. Deniz Ti­ca­ret Odası ola­rak Ali­ağa’nın ek­sik­lik­le­ri ko­nu­sun­da üze­ri­mi­ze ne dü­şü­yor­sa yap­ma­ya ve katkı koy­ma­ya ha­zı­rız” dedi.

Vira Haber