DTO Aliağa şubesi ziyaretlerini sürdürüyor
Geçtiğimiz günlerde kurulan IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu, tanışma ziyaretlerini gerçekleştiriyor.
İzmir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Siyasi Parti İl Başkanları, Aliağa Belediye Başkanlığı, Gümrük Baş Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaret gerçekleştiren Deniz Ticaret Odası Yönetimi, önümüzdeki günlerde de ziyaretlerine devam edecek. Ziyaretlerde, vizyon ve misyonuna değinen IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Ziyaretlerimizin asıl amacı, kuruluşumuzu bildirmek bununla birlikte üyelerimize ve de vatandaşlara neler yapabileceğimizi, denizi nasıl daha çok sevdirebileceğimizi anlatmak. 1 Ekim Pazartesi günü Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda katılımın yoğun olmasını beklediğimiz ilk Meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Eski Foça, Bergama, Dikili, Ayvalık ve Menemen dahil olmak üzere toplamda 152 üyelerinin olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Odamıza kayıt olmaya gelen yeni üyelerimiz var. Buda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.
Gerçekleştirilecek olan meclis toplantısıyla birlikte taşların daha da yerine oturacağını söyleyen Şimşek, ”İlerleyen günlerde belirli periyotlarda gerçekleştirmeyi planladığımız sektörel toplantılar ile üyelerimizin sorunları dinleyerek, çözümler üreteceğiz ve üst düzey bürokratlara sorunları ileteceğiz” şeklinde konuştu.
“ALİAĞA ŞUBESİ’NİN FARKINDALIĞINI YARATACAĞIZ”
Gerçekleştirecekleri projelerle Deniz Ticaret Odası’nın Aliağa’da bir farkındalığının olması için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizerek, Aliağalı denizciler ve iş adamları olarak güzel bir atmosfer yakalandığını öne süren Başkan Şimşek, “Bugüne kadar almış olduğumuz takdirlere layık olmaya çalışacağız. Meclis toplantısının ardından Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Ticaret Odası ile güzel bir dayanışma içerisinde iyi işler yapacağımıza eminim. Deniz Ticaret Odası olarak Aliağa’nın eksiklikleri konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve katkı koymaya hazırız” dedi.
Vira Haber
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