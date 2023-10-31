DTO ALİAĞA’DA EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde Oda’nın Ekim ayı faaliyetleri ve Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Eylül ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ekim ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in sektörel görüş ve değerlendirme konuşması ile devam etti.

“Daha Nice Yüz Yıllara”

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını Aliağa’da muhteşem bir törenle kutladıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek,” Aliağa dışında sorumluluk alanımızda bulunan Foça, Dikili ve Ayvalık’ta da Cumhuriyetimizin 100.yılına özel kutlamalar yaptık. Şube olarak Aliağa’da üyelerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisimizin iştiraki ile onlarca tekneyle beraber denizde ‘Fener Alayı’ gerçekleştirdik. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Türkiye Yüzyıl’ında, İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ vizyonumuzla denizlerdeki hâkimiyetimizin giderek güçlendiği, ulusal anlamda her alanda söz sahibi bir ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılını bir kez daha kutluyor, daha nice yüz yıllara diyorum.” Dedi.

“Yeni Foça Yat Limanı Ülkemize ve Bölgemize hayırlı olsun”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile geçtiğimiz hafta Yeni Foça’da gerçekleşen Yeni Foça Yat Limanı’nın açılışına katıldıklarını ifade eden Başkan Şimşek, “Bölgemize çok büyük katkı ve kazanım sağlayacak olan yeni yat limanımız, 230’u denizde ve 100’ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesine sahip. Yeni Foça Yat Limanı’nın gerek işgücü gerekse turizm açısından ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

“Aliağa Limanlarında istikrarlı artış devam ediyor”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2023 yılı Ocak – Eylül dönemi elleçlenen net ton 60 milyon 209 bin 793 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 9 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 90 milyon 735 bin 379 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 6,90 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Eylül döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 176 bin 7 TEU olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 1 milyon 109 bin 774 TEU karşılaştırıldığında % 5,96 artış olmuştur. 2023 yılı Ocak – Eylül aylarına bakıldığında tahliye tonajının temel 2 ürün üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ham petrol 15 milyon 832 bin 183 ton ve hurda demir ise 4 milyon 49 bin 596 ton olarak görülmekte. Temel 2 mal cinsini LNG, taş kömürü, konteynerle taşınan mallar, soya fasulyesi, kütük demir takip etmektedir. Üçer aylık periyodlar şeklinde değerlendirdiğimizde oldukça dengeli bir grafik görülmektedir. 4 ana boşaltma mal cinsinin aylık değişimlerine baktığımızda ise LNG’nin mevsimsel düşüşünü bir tarafa koyarsak diğer mal cinslerinde istikrarlı bir hareket göze çarpmaktadır. Ham petrol ortalama aylık 2 milyon ton, hurda demir ortalama 500 bin ton ve taş kömürü mayısta ciddi bir düşüş olsa da ortalama 200 bin tonlar elleçlenir durumdadır. 2023 yılı Ocak – Eylül aylarına bakıldığında yükleme tonajının temel ürünlerinin konteyner içinde taşınan değişik mal cinsleri, petrol türevleri ve rulo saç olarak gözükmektedir. Petrol türevleri içinde en yüksek tonaj motorine ait olup 4 milyon 622 bin 641 ton olarak gerçekleşmiştir. Üçer aylık periyodlar şeklinde değerlendirdiğimizde Temmuz-Ağustos-Eylül ayları yükleme oranının bir önceki 3 aylık periyoda göre 8,47 azalış olmuştur. Yüklemede ki temel 5 mal cinsinin aylık değişim grafiklerine bakıldığında fuel oil ve jet yakıtında son 3 aylık periyotta düzenli bir yükseliş gözükmektedir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Eylül dönemi uğrak yapan gemi sayısı 4 bin 781 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 bin 542 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 5,26 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. Bu rakam ve değerlerle Aliağa limanlarındaki istikrarlı artış devam ediyor.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.