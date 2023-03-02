DTO Aliağa’da Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Toplantının gündeminde 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, 2022 yılı Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri genel değerlendirmesi ve 2023 Ocak ayı Aliağa ve Türkiye Liman istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısı geçen ayın toplantı zabıtları onaylanması ile devam etti. Ocak ayı ve 2022 kesin mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Şubat ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz’ün konuşması ile devam etti.

Konuşmasında yaşanan deprem felaketi sonrası İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak katıldıkları çalışma ve yardımlara değinen İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz, “Devletimiz ve milletimiz tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışıyor. Bizler de hem Odamız adına hem de şahsi olarak vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyor, gerekli tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“ALİAĞA’DA ELLEÇLEME %13 ARTTI”

2022 yılı içerisinde Aliağa’da gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine de genel bir bilgilendirmede bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz konuşmasına şöyle devam etti. “Şubat ayında açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli liman bölgelerinden olan Aliağa yükselişine kararlılıkla devam etmekte. 2021 yılında Aliağa limanlarında 73 milyon 899 bin net ton olan toplam yük elleçlemesi yüzde 13 artışla 2022 yılında 81 milyon 56 bin ton rakamına ulaşmıştır” dedi.

“2022 YILINDA GEMİ HAREKETİ 6 BİNİ GEÇTİ”

2021 yılında Aliağa’da bulunan konteyner terminallerinde elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yıla göre yüzde 7 artış göstererek 1 milyon 493 bin TEU olarak gerçekleştiğini ifade eden Birol Akgöz: “Aliağa konteyner terminallerimizde elleçlenen konteyner miktarı 2021 yılında 1 milyon 389 bin TEU iken, 2022 yılında yüzde 7 oranındaki artışla 1 Milyon 493 bin TEU’ ya ulaşmıştır. Limanlarımızda 2021 yılında toplam 5 bin 783 gemi hareketi olurken; 2022 yılında yüzde 5 artışla bu sayı 6 bin 67'ye yükseldi.” Dedi.

“ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 8 ARTTI”

2023 Ocak ayı Türkiye ve Aliağa Liman istatistiklerine de değinen İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz: “2023 yılı ocak ayı itibariyle Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 8 artış göstererek 130 bin 198 TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı yüzde 4 artışla 10 milyon 683 bin grosston olurken; Netton olarak ise 6 milyon 817 bin ton olarak gerçekleşti. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın Ocak ayı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış göstererek 530 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılının ocak ayı ile geçen yılın aynı ayına oranla çok az bir düşüşle 993 bin 808 TEU olarak gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber