DTO Aliağa’da Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Toplantının gündeminde 2024 yılının ilk ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Aralık ayı mizanı ve 2023 yılı kesin hesabı onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Şubat ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşması ile devam etti.

2023 yılında 11 ilimizi etkileyen ve 50 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesi dolayısıyla hayatını kaybedenleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Adem Şimşek; “Devletimiz ve milletimiz, 6 Şubat’ta yaşanan ve acısının tarifi olmayan depremlerin yaralarını tüm gücüyle sarıyor, sarmaya devam ediyor.

Bizler de hem Odamız adına hem de şahsi olarak bu süreçte vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalıştık. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi.

13 Şubat’ta Aliağa Körfezi’nde balık popülasyonunun artırılması için; bakanlık, kaymakamlık, üniversite ve Aliağa Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucu Aliağa Körfezi’nin farklı bölgelerine bırakılacak olan 600 adet yapay resiften 10 tanesinin denizle buluştuğunu söyleyen Şimşek ”Şubemizin de destekleri ile gerçekleştirilen bu projenin ilk aşaması olarak 10 adet resif denize bırakıldı. Bu projenin gerçekleşmesi için katkıda bulunan üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

“TEU Bazlı Konteyner Trafiğimizde Artış Var…”

2024 yılının ilk ayında Aliağa Limanlarında gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmede bulunan başkan Adem Şimşek “2024 yılının Ocak ayında Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 134 bin 360 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 130 bin 198 TEU karşılaştırıldığında % 3,2 artış olmuştur.

2024 yılının ilk ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 10 milyon 684 bin 339 ton olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre % 2,82 artış gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk ayında elleçlenen net ton ise 6 milyon 947 bin 67 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 2 artış gerçekleşmiş olup Kocaeli’den sonra çok küçük bir farkla ikinci Liman konumundayız.

Ocak ayında yükleme net ton 2 milyon 618 bin 189 ton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa, Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranlandığında ise % 1 artış gerçekleşmiştir. Ocak ayında boşaltma net ton 4 milyon 328 bin 878 ton olmuştur. Aliağa, Kocaeli ve İskenderun’dan sonra en çok boşaltma elleçlemesi olan üçüncü liman konumundadır. Geçen seneye göre % 9,64 artış gerçekleşmiştir.”

“Yıla Yabancı Bayraklı Gemi Uğrak Sayısı atışıyla başladık…”

“Sorumluluk sahamızda bulunan Aliağa Limanlarına Ocak ayında uğrak yapan gemi sayısı 510 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 530 adet olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız bir önceki yıla göre % 3,77 azalmıştır. Kocaeli’nin arkasından ikinci sıramızı koruyoruz.

Ocak ayında uğrak yapan Türk bayraklı gemi sayımız 111 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 138 adet olarak kayda geçmiştir. Türk bayraklı gemi uğrak sayımızda bir önceki yıla göre düşüş gözlenmektedir. Kocaeli’nin arkasından ikinci sırada yer almaktayız. Ocak ayında uğrak yapan yabancı bayraklı gemi sayımız 399 adet olmuştur.

2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 392 adet olarak kayda geçmiştir. Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla göre % 1,75 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından ikinci sırada yer almaktayız. Önümüzdeki aylarda Aliağa limanlarındaki trafiğin artarak devam edeceğini ön görüyoruz. ” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu…