DTO Heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanına Ziyaret

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Beylerbeyi Yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarete, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Organ Seçimleri sonucunda oluşan yeni yönetimi Bakan Karaismailoğlu’na tanıttı, denizcilik sektörüne ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu.

Ziyareti değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, kara, deniz hava, demiryolları, uzay, haberleşme olmak üzere bütün alanlarda olağanüstü yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünyada krizlerin konuşulduğu bir dönemde Türkiye özellikle ulaştırma alanında müthiş yatırımlar yapıyor. Dünyanın en önemli projelerini kendi mühendisleri ile uygulayıp vatandaşın, milletin hizmetine sunuyor” dedi.

Denizcilik sektörünün önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Dünya ticaret hacminin yüzde 90’ına yakını denizlerden olduğu için bizim aktarma noktalarımız, bütün entegrasyonun bel kemiği ve merkezi konumunda… Denizcilikle ilgili olan, olabilecek sorunları ve sektörün içindeki bütün problemleri ortak akılla, istişare ile çözmemiz gerekiyor” diye kaydetti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’na büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak da sektörün önündeki bütün gelişmelerin daha da iyi olması ve sektörün önünün açılması için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni yönetimi ile birlikte sürekli istişare ve iyi ilişkiler sonucunda hem sektörün hem de ülkenin gelişeceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bizim hedefimiz olan dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin başlıca unsuru, sektörü denizcilik olduğu için iyi ilişkilerimiz bundan sonra artarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber