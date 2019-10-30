DTO İskenderun Şubesi Hisarcıklıoğlu’nu ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İMEAK DTO İskenderun Şubesi’ni ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu’nu İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Adnan Yener, Sayman Üye Özhan Akgünlü ve Şube Müdürü Ahmet Taştekin karşıladı.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na oda olarak yaptıkları faaliyetleri ile çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İskenderun’da denizciliğin geçmişiyle ilgili bilgi ve önerileri aktaran İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Limanı’nın önemine ve Ortadoğu’da yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Kutlu’nun gündeme getirdiği Ortadoğu’daki sorunlara ilişkin,RO-RO taşımacılığının Mısır ayağının çözülmesi için girişimlerinin devam ettiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu da Mısır probleminin çözülmesiyle Ortadoğu’ya ihracatın önünün açılacağını, İskenderun’un elleçme kapasitesinin artacağını vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi’nin eğitime ve sosyal faaliyetlere yaptığı katkılar için teşekkür eden Rıfat Hisacıklıoğlu, İskenderun Şubesi’nin Deniz Ticaret Odaları içerisinde akredite olan 4 odadan biri olması nedeniyle gurur duyduklarını, bu akreditenin oda olarak verdikleri hizmetin kalitesini gösterdiğini ifade etti.

Vira Haber