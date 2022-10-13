DTO İskenderun Şubesinde Kemal Kutlu Güven Tazeledi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi üyeleri Olağan genel kurulu için 12 Ekim Çarşamba sabah saat 09.00’da Oda binasında sandık başına gitti.

Yeni dönemde görev yapacak İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis üyelerinin belirlendiği iki listenin yarıştığı seçimde mevcut Başkan Kemal Kutlu ile Meclis Başkanı Adnan Yener’in meclis listesi üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy kullanma süresinin akşam saat 17.00’da tamamlandığı seçimde üyelerin önüne konulan iki sandık sayıldı. 168 oyun kullanıldığı, bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde Kemal Kutlu 89, Adnan Yener 78 oy aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi’nin yeni dönemde mecliste görev alacak 20 üye, seçimi kazanan Kemal Kutlu başkanlığındaki listeden oluştu.

Yeni döneme seçilen meclis üyeleri ilk toplantıda Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerini seçecek.

Vira Haber