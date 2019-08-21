DTO İskenderun Şubesi'nden, Ertekin'e ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi yönetimi, göreve yeni başlayan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suphi Şaşati, sayman üye Özhan Akgünlü, yönetim kurulu üyesi Atilla Demirkent, meclis üyesi Selçuk Özer ve Şube Müdürü Ahmet Taştekin hazır bulundu. Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Arif Ertekin ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılıklı sohbet etti.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, dto, İskenderun, Kemal Kutlu, Suphi Şaşati, Özhan Akgünlü, Atilla Demirkent, Doğu Akdeniz, Gümrük, Arif Ertekin
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