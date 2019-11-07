DTO İzmir Şubesi Medya Yarışması başvuruları başladı

Türk denizciliğini geliştirmek, Ege Bölgesi’nde denizciliğe ve deniz kültürüne ilgiyi artırmak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Medya ve Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı.

“Haber, İnceleme-Araştırma” başlığı ile tek dalda yapılan medya yarışması için gönderilecek eserlerin 1 Ocak 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında yazılı, dijital ve görsel basında yayınlanması gerekiyor. Yarışma için gönderilecek eserler “Ege Bölgesi’nde deniz ticareti, deniz taşımacılığı, deniz turizmi, balıkçılık ve deniz temizliği” konularını kapsayacak. Yarışmacılar, eserlerin bir adet asıl ile 8 adet fotokopisini hazırlayacak. Televizyon veya radyo çalışanlarının ise ses ve görüntü kasetlerinden birer adet teslim etmeleri gerekiyor. Yarışmaya gönderilecek eserler 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Basın Danışmanlığı’na teslim edilecek.

Katılım 1 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek

İMEAK DTO İzmir Şubesi 17. Fotoğraf Yarışması eserleri ise Ege Bölgesi’nde deniz, deniz ticareti, deniz yaşamı, deniz taşımacılığı, deniz turizmi, deniz temizliği ve balıkçılık konularıyla ilgili olacak. Tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olacak fotoğraf yarışmasına yarışmacılar en fazla iki fotoğraf ile katılabilecek. Eserler basımı yapılmadan, elektronik ortamda iletilecek. Yarışmada ilk üçe giren eser sahiplerinin yanı sıra sergilemeye değer görülen 15 eserin sahibine de mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya katılım 1 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.

17. Fotoğraf Yarışması’nın Seçici Kurulu’nda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Öğretim Üyesi Ahmet İmançer, Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gökhan Birinci, Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Görevlisi Güven Selçuk yer alıyor. Fotoğraf yarışması ile ilgili şartname ve detaylı bilgilere www.dtoizmir.org.tr web adresinden ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Hedef denize ilgiyi diri tutmak

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Bölgesi’nde deniz ticareti ve deniz turizmini geliştirmenin yanı sıra deniz kültürünü de yerleştirme misyonu üstlendiklerini söyledi. Düzenledikleri medya ve fotoğraf yarışması ile denizciliğe ilgiyi sürekli diri tutmayı ve insanların yüzünü denize dönmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Öztürk, yarışmaya katılacak gazetecilere ve fotoğraf sanatçılarına başarılar diledi.

Vira Haber