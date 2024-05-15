DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulundan Kuşadası Ticaret Odasına Ziyaret

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk beraberinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Deniz, Orçun Erbayraktar, Meclis Üyesi Şeref Bademci, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Müdürü Mustafa Arısan ve Kuşadası Sorumlusu Uğur Şenol ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı makamında ziyaret etti.



Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Yıldırım’ın da katıldığı ziyarette; Kuşadası’nda denizcilik sektörü ve turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



Ziyaretin sonunda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Kuşadası illüstrasyon haritası hediye edilen Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Vira Haber