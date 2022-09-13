DTO İzmir’de Yusuf Öztürk Yeniden Aday

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2018-2022 arası görev dönemi ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Yeni döneme ilişkin başkan adaylığını da açıklayan Başkan Öztürk, seçilmesi halinde DTO İzmir Şubesi’nde üçüncü dönemine başlayacak.

İZMİR LİMANSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

2018-2022 döneminde pandemi ve deprem felaketlerine rağmen denizcilik sorunlarını çözümü için büyük gayretle çalıştıktıklarını ifade eden Başkan Öztürk, “En büyük çalışmamanız yeni hizmet binamıza kavuşmak olmuştur. 35 yaşındaki DTO İzmir şubesine tam da İzmir şubesine yakışan bir bina kazandırdık. İzmir Limanı’nın altyapı ve üstyapısının geliştirilmesi için bakanlıkla çalışmalar yapıldı. İzmir limanının, Aliağa limanlarının, Çandarlı limanlarının 5 yıllık, 20 yıllık süreçte nasıl planlanması gerektiğinin ortaya konması çok ses getirdi. Bu çalışmadan dolayı İZKA’ya çok teşekkür ediyoruz. İzmir limansız düşünülemez. Bunun için biz İzmir’iz. Pandemide lojistikte büyük sorunlar yaşandığında ithalatçı ve ihracatçıların problemleriyle de uğraştık. Acenteleri arayıp yer bile istediğim oldu. Bundan pişmanlık duymadım, bu Türkiye için gereken bir durumdu” dedi.

LOGİSTECH’E 70 FİRMA KATILACAK

İZFAŞ ve lojistik sektörü ile iş birliği yaparak İzmir’e fuar kazandırdıklarına da değinen Başkan Öztürk, “İpek Yolu ve Kral Yolu’nun üzerinde bir şehir olan, kervanların yüzlerce yıl üzerinden geçtiği bir şehirde böyle bir lojistik fuarının yapılamadığı ile ilgili çalışmalarımız oldu. Lojistik, Depolama ve Teknoloji Fuarı’nı (LOGİSTECH) bu ayın sonunda gerçekleştiriyoruz. 70’e yakın firma katılıyor. 5 bin metrekare alan dolduruldu. Büyükşehir ve İZFAŞ bunu gerçekleştirdi. Çok güzel bir fuar olacak. Her sene de katılım gelişerek devam edecek. Bundan da İzmir kazanacak, esnaf kazanacak” dedi.

KRUVAZİYERDE TURİSTE PARA HARCATMALIYIZ

2016 yılında kruvaziyer operatörlerinin rotasından çıkardığı İzmir’i, 2022 Nisan ayından itibaren yeniden uğrak noktası yapmayı başardıklarına dikkat çeken Başkan Öztürk, “Kruvaziyerde, Kuşadası’nın uçarak gidiyor. Galataport da iyi durumda . İzmir bir miktar baştan beri söylediğimiz sayıları yakalayacak. Kruvaziyer turizmi için MedCruise ve Uluslararası Kruvaziyer Hatlar Birliği ile işbirliği gerçekleştirildi. MSC yine buraya sefer yapacağını açıkladı. Tarihi Kemeraltı’nın kruvaziyer gemi yolcuları için rota haline gelmesi için ortağı olduğumuz TARKEM ile birlikte çalışmalar yapıldı. TARKEM’e üye olduk, ben kendim de üye oldum. Hala daha desteğimize devam ediyoruz. UNESCO geçici listesinden, ana listeye de inşallah geçeceğiz, çok emek veriliyor. Kruvaziyer turistine para harcatacak biz olmalıyız. Turist indiğinde evet bunu yapmalıyım demeli. Hepimizin toplu bir şekilde kazıklama mantığıyla değil, başka noktaya gelmemiz lazım. Bir kruvaziyer turistin ortalama harcayacağı para 90 dolar. Pandemiden çıktık, harcama alışkanlıları değişti insanların. Birçok yerden geldi bu şikayet, harcama yapmadıkları yönünde. Haklı tarafları var ama biz bir şeyler yapmalıyız” diye konuştu.

KABINA SIĞMAYAN BİR HALDEYİZ

Yeni döneme ilişkin başkanlığa adaylık açıklamasını da gerçekleştiren Başkan Öztürk, şunları söyledi: “Biz genç ve iyi bir ekibiz. Bu dönemde de yapmamız gereken bir çok şey var. Önümüzde uzun bir yol var onun için ekibimizle yeni dönemde de adaylığımızı açıklamak istiyoruz. 4 Ekim’de İzmir Şubemizde seçimler gerçekleşecek. Allah utandırmasın diyoruz. Ailemizden çok zaman veriyoruz, onlarla geçireceğimiz zamanları burada harcıyoruz. Eşlerimize ve çocuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatır diyorlar ya. Şu bir gerçek kabına sığmayan bir haldeyiz. Bizim görevimiz idareyle üyelerin arasındaki köprüyü sağlamak. Bunun için mevzuatlara müdahil olmak gerekiyor. Yeni dönemde bunlara biraz daha özen göstereceğiz. 48 sektörü temsil eden bir yapıda oluşturuyoruz bu dönem meclisimizi ve yönetimimizi. Üye ilişkilerini geliştirecek bir yapıda olacağız yeni dönemde. Kruvaziyer sektöründe çalışmalar devam edecek. Limanımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bununla ilgili çalışacağız” ifadelerini kullandı

Vira Haber