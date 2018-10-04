DTO Kocaeli Şubesi yeni binasında toplandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin, bir süredir tadilat çalışmaları süren ve baştan aşağı yenilenen beş katlı yeni hizmet binasında önceki gün eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, denizcilik ile ilgili bilinci sağlamak için önceliklerinin çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında gerçekleşen eylül ayı meclis toplantısına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı.

‘EKSİKLİĞİ KAPATTINIZ’

Toplantı öncesi DTO Başkanı Vedat Doğusel ve meclis üyeleriyle birlikte binayı gezen Baran, “Toplantı salonları, meclis salonu, kafeterya ve idari binalarıyla binamız çok güzel olmuş. İçi de Deniz Ticaret Odamızın adına yakışır şekilde düzenlenmiş. Açıkçası 14 limanı olan, deniz ticaret yollarının en önemli ayağını oluşturan Körfez ilçemize Deniz Ticaret Odası’nın gelmesi büyük bir eksikliği kapattı ve ilçemize değer kattı. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

‘AMACIMIZ KALICI ESERLER’

DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Başkan Baran’a teşekkür ederek “Başta Körfez olmak üzere ilimizde deniz ve denizcilik bilincini geliştirmek istiyoruz. Amacımız arkamızda kalıcı eserler bırakmak, ilimize ve ülkemize faydalı olmaktır. Deniz ve denizcilikle ilgili bilincin artmasına katkı sağlamak bunların başında geliyor. İlimiz hem İzmit Körfezi hem de Karadeniz’e sahili olan, aslında denizle iç içe olan bir şehir. Ama elimizdeki değerlerin farkında değiliz. Bu doğrultuda önceliklerimiz okullardır. Bu bilinci önce çocuklar ve gençlere aktaracağız” diye konuştu.

Vira Haber