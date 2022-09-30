DTO Kocaeli'den Seçim Öncesi Son Meclis Toplantısı

3 Ekim Pazartesi günü seçime gidecek olan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, son meclis toplantısını 27 Eylül Salı günü yoğun katılımla tamamladı. Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Otel’de gerçekleştirilen Eylül ayı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, yaklaşan oda seçimine değinerek, “Buradaki herkesin, yaptığımız çalışmalara sonsuz desteği var. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, 700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin denizciliğine yön veren bir kuruluştur” dedi

“HERKESİN DESTEĞİ VAR”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, meclis konuşmasına şöyle başladı: “Seçim öncesi yapmış olduğumuz son meclis toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, tekrar hoş geldiniz. Buradaki herkesin, yaptığımız çalışmalara sonsuz desteği var. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, 700’e yakın üyesiyle Türkiye’nin denizciliğine yön veren bir kuruluştur. Başkanın ve odanın görevi; denizciliğin özgür olarak gelişmesini sağlayıp, kurallara göre uygun şekillendirmesine destek vermektir” dedi.

“TAMER BEY’İN ZİYARETİ ÖNEMLİ”

Tamer Kıran’ın Kocaeli şubesinin programına katılımının çok önemli olduğunu da vurgulayan Vedat Doğusel, “Programımızın çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Bunu Tamer Bey’de dile getirdi. Kocaeli şubesinin başarılı çalışmalarda bulunduğu, bunun da bir ekip çalışması olduğunu işaret etti. Önümüzde yeniden bir seçim var. Pazartesi günü hep birlikte sandık başına gidiyoruz. Seçimler gelip geçici, kişiler ve yönetimler gelip geçici; yapılması gereken şeyler ise baki” ifadelerini kullandı. Çok çalışarak bugünlere geldiklerine dikkat çeken Doğusel, “2010 senesinde bana dediler ki; sen temsilci oluyorsun. Emin olun şartlarımızın şimdiki gibi değildi. Sizlerle hep birlikte aralıksız çalışarak bugünlere başarıyla geldik. Yaptığımız her şey ekip işi, sadece başkanın işi değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu odayı hep birlikte oluşturduk. Siz beni başkan seçtiniz. Herkese görev dağılımı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı başkanımız sn. Tamer Kıran Bey de takdir ediyor. Günün sonunda en çok çalışan şube olarak bizleri gösterdi. Herkes geliyor ve geçiyor; ama yaptığı hizmetler kalıyor” dedi.

“KOCAELİ DENİZ TURİZM ŞEHRİ OLABİLİR”

Göreve gelmeden önce ve görevimiz başındayken en çok önem verdiğimiz projelerimizden biri de kentimize yakışır bir denizcilik müzesi kazandırmaktı diyen Vedat Doğusel, “Belediyeler ile bu konuda çeşitli görüşmelerimiz oldu. Umarım, 3 Ekim’de yapılacak seçimde yeniden güven tazelersek bu projeyi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Denizcilik müzemizin dışında da birçok proje hazırladık. Kocaeli, Avrupa’daki limanlar sıralamasında 6’ncı sırada bulunuyor. Açıkça söylemek isterim; biz Kocaeli’yi deniz turizm şehri yapmak istiyoruz. Bugün özellikle Rus turistler Karedeniz Bölgemize inanılmaz talepte bulunuyorlar. Bu turistler bu kente gelmez mi, gelir. Ama yatırım lazım, proje lazım” açıklamalarında bulundu.

DENİZCİLİK ŞEHİR KULÜBÜ PROJESİ

Projeleri hakkında bilgiler vermeye devam eden Doğusel, “Bana göre en önemli projemiz; aynı İskenderun’daki gibi, Hatay’daki gibi denizcilik kulübü lazım. Yani şehir kulübü mantığında. Hepinizin gidebileceği bir yer. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Güzel projeler üretmeliyiz, güzel işler yapmalıyız. Geçmiş dönemde farklı projelerle en başarılı şube olduk. Deniz turizmi derken tabi ki Bodrum’daki turizme aday değiliz. Ben alternatif işlerden bahsediyorum” dedi.

“KENDİMİZE GÜVENİYORUZ”

Biz bir yere varmak zorundayız arkadaşlar. Varacağımız nokta da devletin benimsediği denizciliği anlatmak, sizlerin sermayelerinin en iyi şekilde denize aktarılmasını sağlamak, bölgemizde deniz kültürünün gelişmesini sağlamak, onun için daha sık bir araya gelmek. Ortak akıl ve fikirle geleceğin kültürünü Kocaeli’ye yansıtmamız lazım. Bunun oturmamasının sebebi kentimizin çok fazla göç alması ve sirkülasyon olması. Ana sebebi bu. Bunu değiştirebiliriz. Kendimde ve ekibimde bu gücü görebiliyorum” dedi.

“MAKSİMUM KATILIM SAĞLANMALI”

Projeleri aktardıktan sonra seçimin yaklaştığına dikkat çeken Doğusel, “3 Ekim Pazartesi günü seçim var. Seçimde maksimum katılımı sağlamamız lazım. Yüksek katılım bize şunu sağlayacak; Kocaeli’nin şubemize nasıl sahiplendiğini gösterecek. Etrafımızdaki herkese denizciliği tek yürek, tek ses ve tek meclis olduğunu anlatmamız lazım. Ayrılırsak hiçbir şey yapamayız” dedi.

“VEDAT BAŞKANIN ÇOK EMEĞİ VAR”

Son olarak Vedat Doğusel’in ardından duygu ve düşüncelerini aktaran İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal ise, “Başkanımız bu odanın kuruluşundan beri var. Çok emeği var. Temsilcilikten Şubeye dönüşene kadar yaşadığı sıkıntılara şahit olduk. Vedat başkanımız bu dönemde gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar ile Kocaeli’ye ışık tuttuğu inancındayız. Kendisini kutluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 4 yıllık faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından meclis üyeleri ve yönetim kuruluna plaketleri takdim edildi.