DTO Kocaeli’nin Gündemi Deniz ve Ekonomi Oldu

DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversitesi ve Lojistik Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde şube olarak yer aldıklarını hatırlatarak, “Şehrimizim lojistik ve tedarik zinciri konusundaki avantajlarını ve dezavantajlarını kongreye katılanlarla paylaştık. Kocaeli’nin, bilim ve teknoloji merkezlerini daha çok kullanarak, limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarını güçlendirerek, trafikteki sorunlarını azaltarak daha sağlıklı bir lojistik ve tedarik zinciri sistemi kurabileceğini ifade ettik” dedi.

Kocaeli’nin son yıllarda deniz temizliğinde önemli bir mesafe kaydettiğinin altını çizen Doğusel, şunları kaydetti: “Körfezimiz balık türü açısından zenginleşirken, bölgemizdeki turizm faaliyetleri de arttı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın çok detaylı değerlendirmeleri sonucunda da birçok plajımız Mavi Bayrak kazandı. Fakat geçtiğimiz yıldan itibaren deniz salyasının etkili olduğu körfezimizde Karamürsel’deki Altınkemer Plajımız müsilaj sebebiyle bayrağını kaybetti. Fakat Kandıra’daki Seyrek Plajının Mavi Bayrak almasıyla beraber, Mavi Bayrak sayımız değişmedi. Deniz salyasıyla mücadele ve denizin temizlenmesi adına atılan adımların bu ivmeyle devam etmesi durumunda Karamürsel Altınkemer Plajımızın da kısa süre içerisinde yeniden Mavi Bayrak alacağına inanıyoruz. Bu anlamda gerek bakanlıklarımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek veriyoruz.”

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kocaeli’deki gümrük kapılarında hemen her ay ihracat rekorları kırıldığını belirten Doğusel, “Ülkemizde çarkların dönmesi, çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşılması, kuşkusuz ki geleceğimiz adına bizlere umut vermektedir. Fakat ihracat oranındaki artışa paralel olarak, ithalat rakamlarının attığını da görmekteyiz. Bu durum da cari açığa yansımaktadır. Hükümetimizin ihracat artışını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni ekonomi planının olumlu sonuçlarını ülke olarak, üreticiler olarak beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Ekonomik ve sektörel verileri paylaşan Doğusel, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk dört ayda toplam 12 milyar 647 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, en çok ihracatın Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 5 milyar 535 milyon dolar ihracat, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden ise 2 milyar 998 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade eden Doğusel şöyle devam etti: “Bu dönemde ithalatımız 23 milyar 86 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 7 milyar 670 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 7 milyar 736 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk dört ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 47 milyar 104 milyon TL oldu. 2022 yılı nisan ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 5,2 ithalatta binde 7 artış olmuştur.”

2022 yılı ocak – nisan döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısının 872, yabancı bayraklı gemi sayısını 2113 olduğu bilgisini paylaşan Doğusel, toplam gemi sayının ise 2985 olduğunu söyledi.

Gemilerin en çok Kocaeli Limanı’na uğradığına vurgu yapan Doğusel, bu oranın 18,2 olduğunu kaydederek, yüklemede 11 milyon 134 bin ton elleçlenirken boşaltmada ise 16 milyon 704 bin ton yük elleçlendiğini ifade etti. Kocaeli Limanı’nda toplam 27 milyon 838 bin ton elleçlendiğini ve Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay aldığına dikkat çeken Doğusel, konteyner elleçlemesinde de 731.569 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sırada Kocaeli olduğunu dile getirdi.