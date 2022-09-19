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DTO Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı Göreve Yeniden Aday

DTO Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı Göreve Yeniden Aday

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) merkez ve şubelerinde seçim tarihleri belli oldu. DTO Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, 8 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi tekrar aday olduğunu açıkladı.

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İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) merkez ve şubelerinde seçim tarihlerinin belirlenmesi ardından DTO Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, 8 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi tekrar aday olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi hepimizin şubesi misyonu, meslektaşlarının şubeden en etkin ve verimli şekilde faydalanmasını benimseyen, aktif, şeffaf, katılımcı ve temsilde adil kimliğiyle şehrimizin ve meslektaşlarımızın kalkınması için projeler geliştiren, çözüm odaklı bir şube olmaya devam edeceğiz."

Vira Haber

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