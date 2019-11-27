DTO Yönetimi, IMO’nun Genel Kurulu'na katıldı

IMO’nun söz konusu genel kurulu Londra’da bulunan genel merkezinde 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Genel kurulda Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından temsil edildi. Ayrıca, genel kurula DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’nın yanı sıra DTO’nun başkan yardımcıları, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleri katıldı.

IMO Genel Kurulu’nda, C kategorisinde seçimler yapılacak. Türkiye C kategorisinde adaylar arasında bulunuyor. Türkiye’nin Konsey Üyeliği adaylığının desteklenmesi amacıyla Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ev sahipliğinde 26 Kasım Salı akşamı Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, IMO Genel Sekreteri Ki Tack Lim de katıldı.

Vira Haber