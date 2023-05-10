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  4. DTO Yönetimi İtalyan Genç Armatörler Grubu'nu ağırladı
DTO Yönetimi İtalyan Genç Armatörler Grubu'nu ağırladı

DTO Yönetimi İtalyan Genç Armatörler Grubu'nu ağırladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 10 Mayıs Çarşamba günü, İtalya Armatörler Konfederasyonu (The Italian Confederation of Shipowners - CONFİTARMA) Genç Armatörler Grubu’nun ziyaretini kabul etti.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Merkez binasında gerçekleşen ziyarete, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Meclis Üyeleri ile konuk İtalyan Heyeti katıldı.

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Toplantıda, Tamer Kıran ve İtalyan Genç Armatörler Grubu Başkanı Salvatore d’Amico’nun açılış konuşmalarının ardından Türk denizcilik sektörü ve Oda faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.  Devamında Türkiye ile İtalya denizcilik sektörleri arasındaki iş birliğinin ve ticaretin artırılması, yeni çalışma alanlarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tamer Kıran, Salvatore d’Amico’ya ziyaret anısına plaket sundu.

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Vira Haber

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