DTO’dan Binali Yıldırım’a ‘Üstün Hizmet Nişanı’

Havacılık kökenli olmasına rağmen denizciliğe büyük ilgi duyduğunu anlatan Demir, denizcilik sektörünü yakından tanımak istediğini belirtti. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sektöre kapısının açık olduğunu ve diyalog içinde kalmanın önemini vurgulayan Demir, Savunma Sanayii İcra toplantılarında projelere hız kazandıracaklarına dikkat çekti.

Konuşmasından sonra Prof. Dr. İsmail Demir'e İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından bir plaket takdim edildi.

Ardından İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit geçmişte yaşanan engelleri bir örnekle açıkladı.

BINALI YILDIRIM'A ÜSTÜN HİZMET NİŞANI

Prof. Dr. Ismail Demir uğurlandıktan sonra İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran söz alarak son Başbakan ve yeni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından denizciliğe yaptığı katkılar adına Üstün Hizmet Nişanı verilmesini gündeme getirdi. Karar İMEAK DTO Meclisi tarafından onaylandı.

Vira Haber